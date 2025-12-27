'Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi Esenler'de 4 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu'nun 35 ayetten ilhamla hazırladığı "The Message: Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" sergisi, 4 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, 33 eser Kur'an-ı Kerim'de kainatın yaradılışına işaret eden ayetler ebru, resim ve talik hat sanatıyla yorumlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Kasapoğlu, 10 yıldır ebru, minyatür ve hat sanatıyla uğraştığını belirtti.

Sergideki çalışmalarının mesajın arayışıyla ilgili olduğunu ve çok etkilendiği iki ayetin kendisini bu projeyi yapmaya mecbur kıldığını aktaran Kasapoğlu, "Gençlerimize, Kur'an'ın bu dünyaya yönelik yüzünü, evrene, aleme, insana yönelik yüzünü, ebru, minyatür ve hat sanatıyla bir araya getirip 35 parçalık bir koleksiyonla anlattık." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sergide yer alan çalışmalarını 2,5 yılda tamamladığını ve eserlerin yurt dışında da sergilenmesini arzu ettiğini kaydetti.