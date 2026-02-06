Haberler

Esenler'de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı
Güncelleme:
Esenler'de arızalanan otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında yokuştan kayarak park halindeki 13 araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 457. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arıza yapan bir otomobil çekiciye yüklendiği sırada, yokuştan kaymaya başladı. Önce aracın dışında duran şoföre ardından park halindeki 13 araca çarptı. Kaza sırasında Şoför A.O.E.P., ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 13 araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

