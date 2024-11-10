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İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Esenler'de devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

EKİPLER OLAY YERİNDE

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

Yine şoför hatasından maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu

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