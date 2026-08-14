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Tekstilkent'te Otluk Alanda Yangın Panik Yarattı

Tekstilkent'te Otluk Alanda Yangın Panik Yarattı
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ESENLER Tekstilkent'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından iş yerlerine ve park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

ESENLER Tekstilkent'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından iş yerlerine ve park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Tekstilkent Giyimkent Caddesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere otluk alanın yanında bulunan araçlara ve iş yerlerine sıçramadan müdahale etti. Kısa süre sonra yangın söndürülürken, otluk alanın bir kısmı yandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'DÜKKANLARDAN BİRİ YANIYOR SANDIM'

Tekstilkent'te esnaf olan Samet Mert Ilgaz, "Ofiste oturuyordum, cama küller gelmeye başladı. Dükkanlardan biri yanıyor sandım. Dışarıya baktığımda ormanlık alanın yandığını gördüm. İtfaiyeyi aradık, hemen bir ekip geldi ön tarafı ıslattı. Dükkanlara sıçramadı. Ekipler söndürmeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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