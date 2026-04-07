Esenler'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza

Güncelleme:
Esenler'de, motosikletiyle trafikte tek teker üzerinde ilerleyen sürücüye 46 bin lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir sürücünün motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediği anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Motosiklet sürücüsü T.M'nin akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "motorlu bisiklet araçların akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi" maddesinden 46 bin lira para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine ve motosikletine 60 gün el konuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!