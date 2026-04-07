Esenler'de motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza
Esenler'de, motosikletiyle trafikte tek teker üzerinde ilerleyen sürücüye 46 bin lira para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir sürücünün motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediği anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.
Motosiklet sürücüsü T.M'nin akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "motorlu bisiklet araçların akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi" maddesinden 46 bin lira para cezası kesildi.
Sürücünün ehliyetine ve motosikletine 60 gün el konuldu.