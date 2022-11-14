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ESENLER'DE KADIN TERÖRİSTİ GÖREN MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

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İSTİKLAL Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu.

İSTİKLAL Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu. Mahalle esnafı Nazik Demir, " Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti" dedi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti. Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine gece geç saatlerde operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından yakalandı.

"DÜN GÖRMÜŞTÜM"

Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dünde gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" dedi.

Bir başka mahalle sakini de teröristin zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Beyoğlu Esenler Suriye Güncel Haberler

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