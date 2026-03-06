Haberler

Enderun usulü teravih geleneği Esenler'de 4 camide yaşatılıyor

Güncelleme:
Esenler Belediyesi, ramazan ayı boyunca 4 camide enderun usulü teravih namazı düzenliyor. Osmanlı geleneğiyle revitalize edilen bu ibadet, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Esenler Belediyesi, enderun usulü teravih geleneğini ramazan ayı boyunca ilçede bulunan 4 ayrı camide yaşatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın sarayındaki Enderun Mektebi'nde yetişen hocaların kıldırdığı teravih namazı bu ramazanda Esenler'de ihya ediliyor.

İlçedeki Uhud Camisi, Dörtyol Merkez Camisi, Muhammediye Camisi ve Davutpaşa Camisi'nde kılınan teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Her dört rekatı Türk musikisinin farklı makamlarında kılınan ve ilahilerle zenginleştirilen teravihle köklü bir gelenek ilçede yeniden hayat buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, enderun usulü teravihin sadece bir namaz değil, aynı zamanda medeniyetin ruhunu yansıtan kıymetli bir miras olduğunu belirtti.

Göksu, "Enderun teravihi, ecdadımızdan bize emanet kalan zarif bir ibadet geleneğidir. Musikinin maneviyatla buluştuğu bu özel iklim, gönüllerimizi aynı duada birleştiriyor. Bizler, geçmişimizden aldığımız ilhamla kültür ve medeniyet değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

