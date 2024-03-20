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Esenler Belediyesi Menderes Ortaokulu'nun Temelini Attı

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Esenler Belediyesinin alan tahsisinde bulunduğu Menderes Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, törende yaptığı konuşmada, Esenler'in İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Bunun için hızlı bir şekilde okullaşmaya davam ettiklerini belirten Göksu, "İnşallah Sayın Valimizle beraber hayalimiz Esenler'de bir lise vadisi projesini gerçekleştirmek. Lise vadisi projesi için yerimiz hazır. Her türlü organizasyonu yaparak bunu gerçekleştirdiğimizde Esenler'i hemen tekli eğitime geçirebiliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler'in şanslı olduğunu ve Tevfik Göksu öncülüğünde sadece belediye hizmetlerinin yapılmadığını belirtti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür eden Gül, "Belediyenin dışında hayata dokunan her konuda bizim yükümüzü alıyor. Kimi zaman güvenlikle ilgili, kimi zaman eğitimle ilgili, kimi zaman sosyal hizmetlerle ilgili adeta bir çarkın dişlisi gibi tıkandığımız her yerde yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Başkan Tevfik Göksu'nun konuşmasında bahsettiği lise vadisi projesiyle ilgili olarak güzel ve önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Gül, "Başkanımızın sosyal kredisi çok fazla. İnşallah el birliği vereceğiz. Bu sene içerisinde 12 tane okulun tamamının temelini atacağız. Esenler'imizin bu meselesini de çözeceğiz." dedi.

Törene, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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