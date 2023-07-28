Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyinin eşi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu, Başakşehir'de defnedildi. Cenazeye AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı.

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti. Nübüvvet Göksu, Başakşehir'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu hayatını kaybetti. Başakşehir Merkez Camii'nde, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Nübüvvet Göksu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, cenazeye katılanlara teşekkür etti.