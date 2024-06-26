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Ankara ile ilişkileri düzeltmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik görüşme yaptı. Esed, ülkenin egemenliği ve terörle mücadeleye vurgu yaparak, "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'le yaptığı görüşmede Suriye- Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Esed'in Lavrentiev ile bir araya geldiği ifade edildi.

"SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YÖNELİK TÜM GİRİŞİMLERE AÇIĞIZ"

Haberde, Esed'in görüşmede, " Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye- Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dediği belirtildi.

"ARABULUCULUKLARIN BAŞARISI İÇİN KOŞULLAR HER ZAMANKİNDEN DAHA UYGUN"

Lavrentiev'in ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

Hadi bakalım inşallah Amerika defedilir Rusya çıkar oradan ve Türkiye ile Suriye tekrar kardeş ülke olur

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Fatih Erdem:

Haberin başlığı uzlaşı için esadın şartı var diyor ama şartı nedir yazmayı unutmuşlar sanırım??

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