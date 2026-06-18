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Suriye'de yargılanan devrik rejim doktorlarından zorla organ nakli itirafı

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Suriye'de devrik Esed rejimi döneminde Şam'daki Tişrin Askeri Hastanesi'nde tutukluların organlarının zorla alınarak organ ticareti yapıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı sorgu görüntülerinde, karaciğeri çalınan bir tutuklunun hayatını kaybettiği, nakil yapılan askerin ise bir hafta içinde öldüğü itiraf edildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde başkent Şam'da bulunan Tişrin Askeri Hastanesi'nde tutukluların organlarının zorla alınarak organ ticareti faaliyetlerinde kullanıldığı bildirildi.

Suriye Adalet Bakanlığı, devrik rejim döneminde Tişrin Askeri Hastanesi'nde halka karşı suç işleyen doktor rütbeli subayların sorgu süreçlerine ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde yer alan ifadelere göre, Tişrin Askeri Hastanesi'nde bir tutuklunun karaciğeri zorla alınarak, Esed'e yakınlığıyla bilinen üst düzey rejim yetkililerinden Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman'ın himayesindeki bir askere nakledildi.

Görüntülerde konuşan ve operasyonun doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Doktor Tuğgeneral el-Yakzan Ahmed Hasan, "Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman'ın talimatıyla ben, yardımcım Doktor Teysir Salih ve anestezi uzmanı Ali ile birlikte karaciğer naklini gerçekleştirdik." itirafında bulundu.

Hasan, operasyona katılan ekibin cerrah ve anestezi uzmanlarından oluştuğunu belirterek, "Ben karaciğer cerrahıyım. Operasyonda yardımcım Komutan Doktor Yaser Salih, Komutan Doktor Salih Hasan Yusuf, Komutan Doktor Haydar Süleyman Ahmed ile anestezi uzmanları Komutan Doktor Ali el-Ali ve Doktor Vail Sayyuh görev aldı." ifadelerini kullandı.

Karaciğeri çalınan tutuklunun operasyonun ardından kısa süre içinde hayatını kaybettiğini ifade eden Hasan, nakil yapılan askerde ise iki gün sonra komplikasyonlar geliştiğini, yeniden ameliyata alınmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra öldüğünü belirtti.

Yargılanan bir diğer sanık Doktor Tuğgeneral İbrahim Abbas Yezbek de Ammar Süleyman'ın yalnızca devrik rejim lideri Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed'den talimat aldığını ifade etti.

Dönemin Yoğun Bakım Bölümü Başkanı Doktor Albay Ahmed Mahmud el-Hatib ise karaciğeri çalınan kişinin Askeri İstihbaratın 215. Şubesi'nde tutuklu bulunduğunu belirterek, operasyon öncesinde sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati belirtilerinin stabil seyrettiğini söyledi.

Suriye Cumhuriyet Başsavcısı Hasan el-Türbe, el-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, Tişrin Askeri Hastanesi'nin sıradan bir sağlık kurumu olmadığını, "bir istihbarat şubesi gibi faaliyet gösterdiğini ve bünyesinde çok sayıda suç işlendiğini" aktardı.

Hastanenin üst düzey subayların kontrolünde olduğunu belirten Türbe, "Bu suça devrik rejimin lideri Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed de karıştı. Karaciğeri alınan tutuklunun kimliğini henüz tespit edemedik. Bilgiler, hastanede daha önce görev yapmış ve ayrılmış personelden elde edildi." diye konuştu.

Türbe, davada şu ana kadar tutukluların organlarının çalınmasına ilişkin benzer bir vakaya rastlamadıklarını, ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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