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Esad'ın en sevdiği profesörü tutuklandı

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Suriye'de Beşar Esad'ın ajanı olarak bilinen ve yazdığı raporlarla en az 200 öğrencisini tutuklattıran profesör Nahla Esa, öğrencilerin protestolarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'de yazdığı raporlarla en az 200 öğrenciyi tutuklattıran Esad ajanı profesör Nahla Esa'nın geçtiğimiz günlerde tutukladığı ortaya çıktı.

Esad'ın en sevdiği profesörü tutuklandı

ESAD'IN AJANI PROFESÖR TUTUKLANDI

Suriye'de öğrenciler, Şam Üniversitesi'nde uzun yıllardır görevli olan ve Esad rejimine ajanlık yaparak en az 200 öğrencinin tutuklanmasına neden olan Profesör Nahla Esa'yı günlerdir protesto ediyor. Rejimin devrilmesinin ardından eğitimin de huzurla sürdüğü Şam Üniversitesi'nde görevli Esa'nın raporları sonucu tutuklanan ve bir daha haber alınamayan öğrencilerin bulunması amacıyla yapılan protestolar sonuç verdi. Esa'nın askerle tarafından tutuklanarak cezaevime gönderildiği ortaya çıktı.

Esad'ın en sevdiği profesörü tutuklandı

ÖĞRENCİLERİ İÇİN RAPORLAR YAZIYORDU

Üniversite öğrencisi Tasneem Al Kadrı, "Ben Radyo ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biz 2 gün önce bu profesörü okul bahçesinde gitmesi için eylem yaptık. Bize bu Profesör için çok baskı yaptılar. Profesör Nahla Esa üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı. Bize çok eziyet ediyordu ve derslerde sürekli küfür ediyor, Esad hakkında bazı bilgiler vererek bizi tehdit ediyordu" dedi.

Esad'ın en sevdiği profesörü tutuklandı

Kadrı, "Biz de öğrenciler olarak okul bahçesinde tüm öğrencilerle bu öğretmenleri burada istemediğimiz için eylem yaptık. Profesör Nahla Esa yüzünden çoğu arkadaşımızdan haber alamadık ve Esad tarafından kapatılan binamızda tekrardan eğitim görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Esad'ın en sevdiği profesörü tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Demek ki okumakla adam olunmuyormuş adı profesör ama şakşakçı..

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Beslemeyin bence asin

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Haber YorumlarıSabri:

bizde olsa alkislarlar hocayı yanlışta olsa qmk özenti kusagi

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