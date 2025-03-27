Erzurumlular Kadir Gecesi'nde Tarihi Camileri Doldurdu
Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi camiler büyük bir ilgi gördü. Ulu Cami ve Lalapaşa Camii'nde çok sayıda vatandaş, dua ederek ve namaz kılarak bu mübarek geceyi geçirdi.
Erzurumlular Kadir Gecesi'nde tarihi camilere akın etti
ERZURUM - Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde büyük bir yoğunluk yaşandı.
Tarihi Ulu Cami ve Lalapaşa Camii'nde mübarek Kadir Gecesi'ni geçirmek isteyen Erzurumlular adeta izdiham oluşturdu. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, vatandaşlar yatsı, teravih ve tesbih namazı kılarak Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel