Erzurum ve Kars'ta 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi yüzünden 41 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları yüzünden 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik