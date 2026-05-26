Bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri

Erzurum ile çevre iller Kars, Erzincan ve Iğdır'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş ve beraberindeki il protokolü Karskapı Şehitliği ile Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit yakınlarıyla ilgilenen Baruş, mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Kars'ta Vali Ziya Polat ve beraberindekiler, Kars Şehitliği'ni, Erzincan'da Vali Vekili Hüseyin Aydın ve il protokolü Garnizon Şehitliği'ni, Iğdır'da ise Vali Fırat Taşolar ve beraberindeki protokol üyeleri, kentteki bazı şehit mezarlarını ziyaret etti.

Programlarda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
