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Erzurum ve Ardahan'da kar yüksek kesimleri beyazlattı, Palandöken'de 10 cm'ye ulaştı

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Erzurum'da aralıklarla süren kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde 10 santimetreye ulaştı; suni karlama sistemleri devreye alındı. Kentte gece sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçülürken çocuklar kar topu oynadı, Ardahan'ın yüksek kesimleri de karla beyazladı.

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Erzurum'da dünden beri kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışıyla Palandöken Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde bazı çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemleri de aktif hale getirildi.

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimlere kar yağdı.

Yağışla kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

Kaynak: AA
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