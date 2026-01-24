Haberler

Erzurum ve Ardahan'da kar, Kars'ta sis etkili oluyor

Erzurum'da aralıklarla kar yağışı devam ederken, Ardahan'da kar etkisini gösterdi ve yollar buzlandı. Kars'ta ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı, Kars'ta sis etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da aralıklarla kar etkili oluyor. Kentte yüksek kesimler, park ve bahçeler karla kaplandı.

Ardahan merkez ve ilçelerde akşam kar yeniden etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Yüksek noktalarda karın tipiye dönüşmesi dolayısıyla sürücüler uyarıldı.

Kars'ta ise kar yağışının ardından oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

