Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı: Yollar Kapanırken Kazalar Yaşandı

ERZURUM ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da 100'e yakın kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kazalar yaşandı.

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Aralıklarla süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışması başlattı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 211, Konaklı Kayak Merkezi'nde 105 santimetreye ulaştı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde hasarlı kazalar meydana geldi. Palandöken ilçesini Aziziye'nin Dadaşkent bölgesine bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'nda zincirleme kaza oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

100 KIRSAL MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Diğer yandan Erzurum genelinde 100'e yakın kırsal mahallenin yolu kardan kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

KARA YOLLARI KAPANDI

Ardahan'da da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimi aştı. Otomobiller adeta kara gömüldü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle de Ardahan-Şavşat kara yolu, Ardahan-Posof kara yolu ve Göle-Kars yolu ulaşma kapandı. Ağır tonajlı araçlar parklara alındı.

