Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı tutuklandı - Haberler

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Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı tutuklandı

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Erzurum ve Ağrı'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı tutuklandı

Erzurum ve Ağrı'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Erzurum ve Ağrı'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçunu işledikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede Erzurum'un Horasan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilo 113 gram esrar ve uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 20 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişeği ile 15 dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına getirildi.

İşlemlerinin ardından Horasan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğer 7'si serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

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