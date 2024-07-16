Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin vurduğu Pasinler ilçesinde incelemelerde bulundu

'YARALARI SARACAĞIZ'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin vurduğu Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İlgili kurum müdürlerinden bilgi alarak vatandaşlarla görüşen Vali Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları, bu bölgeye geldi. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması, en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgedeki yaraları saracağız" dedi.

'15 EVİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİM'

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kesilen elektriğin verilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, "Şu ana kadar 15 evin zarar gördüğünü bizzat kendim tespit ettim. Bunun dışında ahırlar, depolar ve zirai aletler de sel felaketinde zarar görmüş durumda. Aras EDAŞ, kesilen elektriğin verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Telekom Müdürlüğümüz de çalışmalarını yapıyor. İletişimde bir sorun yok. Devlet burada vatandaşı için gereken adımları atacak" diye konuştu.