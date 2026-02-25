Erzurum Valisi Aydın Baruş, görevine başladı Açıklaması

Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane'den Erzurum'a atanan Vali Aydın Baruş, görevine başladı.

Valilik bahçesinde kendisini karşılayan il protokolüyle tokalaşan Baruş, tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçerek göreve başlama yazısını imzaladı.

Vali Baruş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Mevki ve makamların halka hizmet için idarecilere teslim edilen emanetler olduğunu ifade eden Baruş, "Bu emanetler sefa sürelim, rahat edelim diye tevdi edilmemiştir. Bu emanetlerin gereklerini layıkıyla yerine getirmek ve teslim aldığımızdan daha iyi ve güzel bir durumda sonrakilere devretmek emanet sahipleri olarak biz idarecilerin kaçınılmaz yükü ve sorumluluğudur." dedi.

Baruş, adaletin mülkün temeli olduğunu unutmadan, insanı merkeze alan yönetim anlayışıyla sorumluluklarını yerine getirme gayretinde olacağını vurgulayarak, yönetimde adaleti ve iyiliği tesis etmek için çalışacağını anlattı.

"Gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik"

Kentin medeniyet değerlerinin yönetim anlayışının bilincini oluşturacağını dile getiren Baruş, şöyle devam etti:

"Erzurum şehrinin ve hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için yapacağımız çalışmalarda, daima hikmeti arayan, hakikati ve gerçek bilgiyi esas alan bir çaba içerisinde olacağız. Valilik görevim süresince adaleti gözetmek, insanlar arasında asla ayrım yapmamak, talep ve dert sahiplerine hoşgörü göstermek, zayıfları ve kimsesizleri korumak, mütevazı ve gönül alıcı olmak, vefakarlığa ve kadirşinaslığa önem vermek, ayrıştırıcı değil birleştirici olmak, vatandaşlarımıza iyilik yolunda cesaret vermek ve onları teşvik etmek hususlarına riayet etmeye titizlikle dikkat edeceğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Gönüller yapmanın yegane yolunun ise sevgiden geçtiğini biliyorum. Vatandaşlarımızın, aramızda bu sevgi bağını kurmak için her türlü gayreti sarf edeceğimi bilmelerini istirham ediyorum. Erzurum'daki görevim süresince, devletin kudret ve gücünün sahada ve her alanda hissedilmesini sağlamak temel hedefimiz olacaktır. Devletin şefkat ve merhamet elinin en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağız. Milletimizin kaynaklarını israf etmeden, tasarruflu bir şekilde kullanmaya hassasiyet göstereceğiz."

"Güvenlik güçlerimizle gece gündüz demeden çalışacağız"

Baruş, vatandaşların derdini kendi derdi olarak göreceğini ifade ederek, şehit aileleri ve gazilerin saygınlıklarının korunacağını aktardı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Baruş, şunları kaydetti:

"Erzurum olarak, devletimizi yüceltmek ve ilelebet yaşatmak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ilimizin her bir köşesinde barış, kardeşlik ve huzur iklimini hakim kılmak, Türkiye'nin ekonomik bakımdan kalkınmasına katkıda bulunmak ve ilimizi her bakımdan daha müreffeh bir hale getirmek için hep birlikte gayret göstereceğimize ve muvaffak olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu güzide şehirde ikamet eden insanların huzur içerisinde yaşayabileceği güvenli bir ortamın sağlanması öncelikli hedeflerimizden olacaktır. Bu huzuru temin etmek amacıyla güvenlik güçlerimizle gece gündüz demeden çalışacağız. İlimizin, ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer konularda sahip olduğu imkanların azami şekilde değerlendirilmesi, çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir Erzurum bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğimizi bilhassa vurgulamak istiyorum."