Erzurum'un tarih kokan tabyalarından 30 ülkeye telsizle bağlantı kuruldu

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Erzurum Şubesi üyeleri, tarihte vatan savunmasında kullanılan Erzurum'daki tabyalarda, radyo frekans yöntemiyle 30 ülkedeki amatör telsizcilerle bağlantı kurdu.

TRAC Erzurum Şubesi ve gönüllüler, Vali Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında her hafta farklı tabyalarda radyo frekans yöntemiyle yerli ve yabancı amatör telsizcilerle iletişim kuruyor.

Son olarak Aziziye ve Mecidiye tabyalarında sistemlerini kuran amatör telsizciler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden aldıkları "TC93HARP" özel çağrı işaretiyle İtalya, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere gibi 30 ülkeden telsizcilerle radyo frekans yöntemi sayesinde görüşme sağladı.

Etkinlikte şehitleri rahmet ve minnetle anan telsizciler, daha sonra Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti.

TRAC Erzurum Şubesi Başkanı Ömer Faruk Özler, AA muhabirine, Erzurum'un, her karış toprağında kahramanlık destanlarının yazıldığı kutlu şehir olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi himayelerinde bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Özler, "Etkinliğimiz, tarihin izinde ecdada saygı. Biz hem tarihimizi hem de ecdada saygımızı radyo frekansları üzerinden tüm dünyaya aktarma imkanı buluyoruz. Birebir, yüz yüze konuşmuyoruz ama radyo frekanslarıyla bütün özel veya kendi çağrı işaretimizle iletişim kuruyoruz. Hazırladığımız 'TC93HARP' özel çağrı işaretimiz ve web sayfamız var, o çağrı işaretini alan yabancı ülkedeki amatör telsizciler, bu sayfamıza ulaşarak bizim 23 tabyamızı Türkçe ve İngilizce olarak ziyaret ediyor ve Erzurum'u anlıyor. Şimdiye kadar 250 binin üzerinde sayfa ziyareti gerçekleştirildi. Son etkinliğimizde çocuklarımızı da yanımıza aldık ve 30'un üzerinde ülke ile iletişim kurduk." ifadelerini kullandı.

Özler, bulundukları her alanda şehrin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, 2 yıllık faaliyette tek çağrı işareti ile 23 tabyayı tanıttıklarını, sonraki yıllarda her tabyaya özel çağrı işareti alacaklarını kaydetti.