Erzurum sulak alanları 300+ kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Erzurum'daki sulak alanlar yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Erzurum Ovası'ndaki doğal ve yapay sulak alanlar, 300'den fazla kuş türünü ağırlıyor.

Bazı türler geçiş güzergahı olarak kullandıkları kentte dinlenirken, bazıları da yaz mevsimini kentte geçiriyor.

Göçmen kuşlar, yoğunlukla Aziziye ilçesinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütlü Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda vakit geçiriyor.

Kentte öne çıkan kuş türleri arasında küçük orman kartalı ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, aladoğan ve gökdoğan, leylekler, kılkuyruk, yeşilbaş ve uzunbacak bulunuyor.

Kaynak: AA