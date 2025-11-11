Erzurum'un Son Kalaycı Ustası: Fuat Kavgacı'nın 61 Yıllık Mücadelesi

Erzurum'da kalaycılık yapan son 3 ustadan biri olan 71 yaşındaki Fuat Kavgacı, unutulmaya yüz tutan mesleğini 61 yıldır ateş başında sürdürüyor.

Erzurumlu 3 çocuk babası 71 yaşındaki Kavgacı, henüz 10 yaşındayken kalaycı babasının yanında çalışarak mesleğe başladı.

Bir süre babasıyla çalışıp askere giden ve daha sonra kendi işini kuran Kavgacı, o tarihten bu yana ailesinin geçimini de bu meslekten sağlıyor.

Kentte bu işi yapan son 3 ustadan biri olan Kavgacı, 61 yılını verdiği mesleği öğretecek çırak bulamamanın da üzüntüsünü yaşıyor.

"Sonraki nesiller bu işte çalışmıyor"

Fuat Kavgacı, AA muhabirine, mesleğin Erzurum'daki son ustalarından biri olduğunu söyledi.

Bakırcılar çarşısında bu işi yapan 3 usta kaldıklarını ifade eden Kavgacı, "Baba mesleğimi yıllardır yapıyorum. Mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz ama bizden sonraki nesiller bu işte çalışmıyor." dedi.

Rahmetli babasından mesleği öğrendikten sonra askere gittiğini ifade eden Kavgacı, mesleğin son yıllarda unutulduğuna işaret etti.

Kavgacı, zanaatkarlığın önemine işaret ederek, "Bu zanaatkarlık güzel fakat insansızlıktan kayboluyor. Osmanlı'dan gelme meslek kalaycılık ama günümüzde gençler tercih etmiyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen 10 yıl önce açılan bir atölyeye yetiştirmemiz için 45 kişi getirdi. Atölyede bakırdan el sanatları üzerine güzel işler yaptık ama gel gör ki çırak yetiştiremedik, çalışmadılar." diye konuştu.

Bakırcılık ve kalaycılığın güzel ve eğlenceli olduğunu ancak gençlerin bu işlerle fazla ilgilenmediğini anlatan Kavgacı, şöyle devam etti:

"Kalaycılığın, bakır dövmenin, yeniden imal etmenin zevki başka başkadır. El emeğiyle ürünleri yapıyoruz. Bakırdan yaptığımız bazı eserler Erzurum Büyükşehir Belediyesi binasında sergileniyor. Erzurum'da ben, Ömer abi ve Yavuz usta dışında bu işi yapan kimse yok. Mesleğin son ustalarıyız, çırak gelmiyor, çalışmıyor. Paradan dolayı değil şimdiki gençler rahat masabaşı işleri seviyor, bedenen çalışmayı sevmiyor."

"Usta kalmadığında bu meslek kaybolacak"

Kavgacı, farklı şehirlerde yapılan bu mesleğin Erzurum'da usta kalmadığında kaybolabileceğine işaret ederek, "Mağaza sahipleri dışarıdan hazır malzeme getirir satışa sunarlar. Satışa sunduktan sonra kalayı bozulduğunda, Erzurum'da kalaycı da ölüp gittiğinde kime yaptıracak bu işi, yenisini mi tekrar alacak, bakalım bütçesine uyacak mı? Bunlar ince hesaplar." dedi.

Sabah erkenden dükkanını açtığını söyleyen Kavgacı, "İlk günkü heyecanım aynen devam ediyor. Müşteriler, genelde çaydanlık, tava getiriyor. Krom ve bakır parlatma, kalay işleri ve tamir yapıyorum. Elimizden geldiği kadar, ölene kadar bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.