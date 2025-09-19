Haberler

Erzurum'un Nügürcük Köyü Yaylası Karla Kaplandı

Erzurum'un Nügürcük Köyü Yaylası Karla Kaplandı
Güncelleme:
Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Nügürcük Köyü Yaylası, yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorluk yaşarken, sürü sahipleri hayvanlarını ağıllara götürdü.

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Nügürcük Köyü Yaylası, yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

Olur ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin Nügürcük Köyü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürü sahipleri, otlatmaya çıkardığı hayvanlarını yağışın başlamasıyla birlikte ağıllara götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
