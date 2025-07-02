Erzurum'un Köprüköy İlçesinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Köprüköy olan sarsıntı 6,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köprüköy olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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