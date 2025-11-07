Haberler

Erzurum'un Kırsal Kesiminde Yaban Keçileri ile İnsanların Dostluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıyor ve mahalleli, doğanın bu güzelliklerine sahip çıkıyor. Doğayla iç içe bir yaşam sergileyen mahallede, keçiler sürü halinde otluyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ERZURUM'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'ne inen yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıp, yakınlardaki bahçelerde otluyor. Doğayla iç içe yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalleli, keçilere sahip çıkıyor.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine mahalleli de sahip çıkıyor. Olur- Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücülerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor.

Ormanağzı Mahallesi'nde otlayan sürü halindeki dağ keçilerini görüp, izleyen Fuat Demir, "Ormanağzı Mahallesinde yaşayanları tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / OLUR (ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.