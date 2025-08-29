Erzurum'un Geleneksel Ehram Kumaşından Modern Şapka Tasarımları Tescillendi

Erzurum'un geleneksel kumaşı ehramdan modern dokunuşla üretilen 27 şapka tasarımı tescil edildi.

Kültürel sürdürülebilirlik ve ehram üzerine 7 yıldır faaliyet yürüten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce yüzde 100 koyun yününden elde edilen ehram kumaşından farklı tasarımlarda şapka üretmek için çalışma başlattı.

Geleneksel kumaşı modayla buluşturup gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Kırkıncıoğlu, öğrencisi Sibel Özdemir ile fakültenin moda ve atölye bölümünde ehram kumaşından kadın, erkek, genç yaşlı 7'den 70'e her kesime hitap edecek farklı şekil, motif ve renklerde 30'dan fazla şapka tasarladı.

Kırkıncıoğlu'nun öğrencisiyle yoğun çalışmalar sonucunda yaptığı şapkalardan 27'si, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "tasarım" kategorisinde tescillendi.

"Yüzde 100 doğal yünden"

Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, AA muhabirine, kültürel sürdürülebilirliği amaçladıklarını söyledi.

Erzurum'da çok kullanılan ehram kumaşının eski bir giyim kültürü olduğunu ifade eden Kırkıncıoğlu, "Ehramın doğallığını ortaya çıkarmak ve kültürümüz açısından özellikle Doğu Anadolu, Erzurum ve çevresindeki bölgelerde önemini anlatmak için ehramı tercih ettik. Çünkü ehram yüzde 100 doğal yünden oluşan ve artık sadece sandıklarda görülen bir kumaştı. Biz, ehram sandıklarda beklemesin, gün yüzüne çıksın istedik." dedi.

Kırkıncıoğlu, kentte ehram kumaşından kravat, çanta, ayakkabı, ceket ve etek gibi çok fazla üretim olduğunu ancak şapka sektörünün hiç olmadığını anlattı.

Soğuk iklime sahip Erzurum ve çevre illerde şapkanın çok kullanıldığını, bu nedenle ehramı şapkaya uyarladıklarını dile getiren Kırkıncıoğlu, "Ehram yün olduğu için ve kışın sıcak, yazın serin tuttuğu için bu sektörde devam etmek istedik. Son zamanlarda eko moda, doğal çevre ve doğal ürünler çok fazla talep görüyor, bunları düşünerek böyle bir yola çıktık. TÜBİTAK 2209- A Projesi kapsamında öğrencim Özdemir ile çalışmayı yaptık. Yaklaşık 35 şapka tasarımımız var, bunun 27'si Türk Patent tarafından tescillendi. 15 yaşından 70 yaşına kadar kadın, erkek, tesettürlü ya da açık hangi grupta olursa olsun herkese hitap edecek şekilde tasarım yaptık. Bu tasarımlarda yüne alerjisi olanlar için de iç kısımlarına pamuklu ve polar kumaşlar tercih ettik." diye konuştu.

"Tüm dünyaya Erzurum'un da adını duyurarak satışa başlayacağız"

Şapkalar için seri üretime başlayacaklarını ve proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Kırkıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, geçmişteki ürünümüzü geleceğe taşımak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak, kültürümüzü devam ettirmekti. Ehramın farklı farklı renkleri var, bu renkleri, motifleri şapkalarda kullandık. Yani genç şapka takan biri için daha renkli ve canlı motifler, yaşlılar için daha koyu renkler yansıttık. Modaya uygun, modernize edilmiş ama aynı zamanda kültürü de içinde yaşatan ürünler ortaya çıkardık. Marka kurulum aşamasındayız. Ehram üretimi yapan bir yer var. Oradan ehramları tedarik ettiğinizde seri üretime başlanacak ve tüm dünyaya Erzurum'un da adını duyurarak satışa başlayacağız."

Projede yer alan Sibel Özdemir de ehramın eski zamanlardaki gibi kadınlar arasında çok tercih edilmediğini belirterek, "Buradaki amacımız, ehramın özünü bozmadan modern günlük yaşamda insanların tercih edebileceği tasarım haline getirmekti. Bunu Kırkıncıoğlu hocamızla en iyi şekilde başardık." ifadesini kullandı.