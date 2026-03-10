Erzurum, Tunceli ve Kars'ta kar nedeniyle 198 yerleşim yerinin yolu kapandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Tunceli ve Kars'ta 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Talha Koca