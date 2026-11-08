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Erzurum-Tortum yolunda iki TIR ve kamyon çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

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Erzurum-Tortum yolunda iki TIR ve kamyon çarpıştı, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
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Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde saat 16.30 sıralarında iki TIR ve bir kamyon çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

ERZURUM'dan Tortum istikametine seyreden iki TIR ve bir kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ali Köseoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Erzurum - Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde meydana geldi. Ali Köseoğlu (50) idaresindeki 25 ACK 895 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden ve önünde kaza yapmış Servet Yılmaz yönetimindeki 27 AUJ 339 TIR'a kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servet Yılmaz isimli sürücü kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Köseoğlu ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu yapılan Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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