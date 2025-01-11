Erzurum Tekman'da Sibirya Soğukları: Eksi 24.9 Derece
Türkiye'nin en soğuk yeri olan Erzurum'un Tekman ilçesi, eksi 24.9 derece sıcaklıkla bu kışın en soğuk noktası oldu. Pasinler ve Göle ilçeleri ise sırasıyla eksi 24.8 ve eksi 23.6 ile ona eşlik etti.
Erzurum buz tuttu
Tekman eksi 24.9 ile dondu
ERZURUM - Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da yapılan meteorolojik değerlendirmede Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 24.9 derece ile Tekman ilçesi oldu. En soğuk yerleşim yerleri sıralamasında eksi 24.8 ile yine Erzurum'un Pasinler ilçesi ikinci olurken üçüncü sırada eksi 23.6 ile Ardahan'ın Göle ilçesi yer aldı.
Soğuk hava hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ederken ağaçlardan oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu.