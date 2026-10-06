Erzurum Şehir Hastanesi'nde 12 branşta akşam polikliniği ekimde sürüyor.

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta akşam poliklinik hizmeti devam ediyor.

Hastanede ekim ayında çocuk alerjisi, çocuk nörolojisi, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, göz hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile psikiyatri branşlarında mesai dışı poliklinik hizmeti veriliyor.

Haftanın belirli günlerinde 16.30-18.30 saatleri arasında veya 19.00'a kadar sunulan hizmetlerden??????? yararlanmak isteyen vatandaşların, 182'yi arayarak veya MHRS üzerinden randevu oluşturması gerekiyor.

Akşam polikliniği ile gündüz hastaneye gelemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle gündüz hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini önemsediklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak ve hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle mesai saatlerinde hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını önemsiyoruz. Bu hizmetlerin sunulmasında özveri gösteren hekim arkadaşlarıma ve tüm hastane personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız 182'yi arayarak veya cep telefonlarındaki MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturarak mesai dışı poliklinik hizmetlerimizden yararlanabilir."

Kaynak: AA