Erzurum'da Atalara Vefa Etkinliği

Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 148. yıl dönümü nedeniyle "Erzurum polisi atasının izinde tabyalarda nöbette" etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Büyük Höyük Tabyası'nda düzenlenen programda, polisler, eşleri ve çocukları tarafından Türk bayrağı temalı uçurtmalar uçuruldu.

Polis çocuklarının "Gazze" temalı resim sergisi de tabyaların içinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yaptığı konuşmada, Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla geçen yıl başlatılan "Ecdada Vefa Projesi" kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Emniyet teşkilatının sorumluluğuna verilen tabyalarda bulunduklarını belirten Karaburun, "Biz de bu proje kapsamında 'Erzurum polisi atasının izinde tabyalarda nöbette' etkinliği yapıyoruz. Nöbetimizde çevik kuvvet ve özel harekat polislerimiz atalarının izinde tabyalarda sabah 8'de başlayıp yarın sabah 8'e kadar nöbet tutacaklar." ifadelerini kullandı.

Karaburun, ailelerin de etkinliğe destek verdiğini bildirerek, şunları dile getirdi:

"Hep birlikte tekrar 148 yıl önce burada yapılan mücadeleyi ve şehitlerimizi yad etmek, tarihimize olan bağlılığımızı, saygımızı ifade etmek için toplandık. Torunları olarak ecdadımızın izinde onların büyük kahramanlığını kendi çocuklarımıza ve bizden sonraki kuşaklara daha net anlatmak istiyoruz. Çocuklarımıza da bu heyecanı yaşatmak, kahramanlıkları hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız geçmişten günümüze var olan bağ ve köprüyü daha güçlü halde hissetmelerini sağlamak bunun için nöbetteyiz."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Karaburun, "148 yıl önceki gibi atalarımızın kahramanlığını aratmayan bir kahramanlık bugün Gazze'de zalimlere karşı yapılıyor. Bunun için çocuklarımız da Gazze'yi anlatan resimler yaptılar. Uçurtmalar uçurup yüreğimizden dua göndereceğiz. Günümüzde bu kadar derin acılar yaşamamız çocuklarımızı da etkiliyor. İnşallah zafer inananların olacaktır. İnşallah ecdadımızın 148 yıl önce kazandığı zafer bugün bütün mazlum coğrafyalarda hilalin gölgesinde müminlerin olacaktır." diye konuştu.