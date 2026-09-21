Erzurum Pasinler'de iddiaya göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi öldü

Erzurum Pasinler'de iddiaya göre tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde iddiaya göre iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, yaralanan 2 kişi öldü. Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA