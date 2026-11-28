Erzurum Palandöken'deki ormanlar 31 santimetre kar altında dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar beyaza büründü ve dronla görüntülendi. Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığının 31 santimetreye ulaşmasıyla beyaz örtü havadan kaydedildi.
Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Palandöken Dağı'nda önceki günlerde etkili olan yoğun karın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.
Kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA