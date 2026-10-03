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Erzurum Palandöken'de yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

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Erzurum Palandöken'de yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
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Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 2,1 derece ölçüldüğü dağda sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunlaşırken görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.

Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.

Sis nedeniyle dağdaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA
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