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Erzurum Palandöken'de polis babanın engelli kızıyla karda oynadığı kameraya yansıdı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde görevli bir polis baba, kar yağışı altında 10 yaşındaki engelli kızını sandalyesiyle binanın önüne çıkarıp bir süre gezdirdi. Baba ve kızının çocuklarla kar topu oynadığı eğlenceli anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar yağışı altında polis babanın engelli kızını sandalyesiyle gezdirip eğlenceli vakit geçirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte görev yapan Başkomiser Mustafa Tan'ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül, 2 gün önce etkili olan kar yağışında dışarı çıkmak istedi.

Bunun üzerine baba Tan, kızını sandalyesiyle yaşadıkları binanın önüne çıkararak isteğini yerine getirdi.

Tan, engelli kızını kar yağışı altında sandalyesiyle bir süre gezdirdi, ardından oradaki çocuklar ve kızıyla kar topu oynadı.

Engelleri aşan fedakar baba Tan'ın, kızı ve diğer çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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