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Erzurum Palandöken'de düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Erzurum Palandöken'de düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Osman Bektaş Mahallesi'ndeki düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.D, kavga ettiği A.Ç. ile M.D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Ç. ile M.D sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karışan E.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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