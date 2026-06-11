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Erzurum Ovası'nda yağışların oluşturduğu göletlerde mandalar serinliyor

Erzurum Ovası'nda yağışların oluşturduğu göletlerde mandalar serinliyor
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Erzurum Ovası'nda yağışlarla oluşan göletler, sıcak havalarda mandalar için doğal serinleme alanı haline geldi. Çobanlar, mandaların suya girerek Afrika manzaralarını andıran görüntüler oluşturduğunu belirtti.

Erzurum Ovası'nda etkili olan yağışların ardından oluşan göletler, meralarda otlayan mandaların uğrak noktası oldu.

Erzurum Ovası'nda etkili olan yağışların ardından yeşile bürünen meralarda, su birikintileri ve küçük göletler oluştu.

Hava sıcaklığının güneşli günlerde 20 dereceye çıktığı bölgede mandalar, günün belirli saatlerinde suya giriyor.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Güzelova ve Köse Mehmet mahalleleri arasındaki meralarda oluşan göletler, özellikle sıcak havalarda mandalar için doğal bir dinlenme ve serinleme alanı haline geldi.

Karla kaplı dağlarla çevrili ovadaki sulak alanlarda vakit geçiren mandalar güzel görüntüler oluşturuyor.

"Hayvanlar meraya yayılıyor, mandalar suya giriyor"

Çoban Ömer Fırat, AA muhabirine, bölgeye gelmek için her gün 3 kilometre yol katettiğini söyledi.

Mandaların sudan keyif aldığını belirten Fırat, "Sabah 5'te mesaiye başlıyoruz, 5 buçuk gibi hayvanları otlağa getiriyoruz. Hayvanlar meraya yayılıyor, mandalar suya girip yıkanıyor. Akşam 5 buçuk gibi de mahalleye geri dönüyoruz." dedi.

Fırat, mandaların suya girmesiyle Afrika Kıtası'ndaki gibi manzaraların oluştuğunu anlatarak, "Yaklaşık 70 mandamız var. Mandaların sudan çıkmaya genelde niyeti yok. Bedenlerinde fazla tüy olmadığı için güneş yakıyor. Hayvanlar da serinlemek için suya giriyor. Mandaların sütü, yağı ve yoğurdu faydalı ve şifadır." diye konuştu.

Iğdırlı 13 yaşındaki çoban Şahin Önder de mandaların suda vakit geçirmeyi sevdiğini anlatarak, "Öğleye doğru hava ısınıyor, mandalar da suya girip serinliyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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