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Erzurum Nisan ayında beyaza büründü

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Erzurum Nisan ayında beyaza büründü Erzurum'un Aşkale ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı etkili oldu.

Erzurum Nisan ayında beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde Nisan ayında yağan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Erzurum beyaza büründü.

Bugün Aşkale'de öğleden sonra başlayan yağmur akşam iftar sonrasında yerini kar yağışına bıraktı.

Kış aylarının kurak geçtiği dönem sonrası bahara merhaba dediğimiz Nisan ayında yağan kar yer yer şiddetini artırdı. Yüksek kesimlerde ise dağlar beyaz gelinliğine büründü.

Hem yağmur hem kar yağışı ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel

Erzurum Aşkale Güncel Haberler

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