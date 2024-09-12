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Erzurum Narman'da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Erzurum'un Narman ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası düzenlendi. Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu. Programa, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, öğretmenler ve veliler katıldı.

Erzurum'un Narman ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Daha sonra protokol, 18 Mart Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu.

Programa, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel

erzurum Kültür Eğitim Güncel Kınalı Narman

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