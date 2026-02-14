Haberler

Erzurum merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 4 ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte yatırım uygulamaları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi, 7 kişi tutuklandı.

Erzurum merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformları aracılığıyla vatandaşları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirerek güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdıklarını tespit etti.

Erzurum merkezli Batman, Adana ve İstanbul'un yanı sıra çeşitli ceza infaz kurumlarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheliye yönelik 7 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 9 sim kart, 13 banka/kredi kartı ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
