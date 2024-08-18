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Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalde konserler, tiyatro oyunları, sergiler ve söyleşiler gibi birçok etkinlik yer alıyor. İlk gününde Oğuzhan Koç ve Nurullah Akçayır gibi sanatçılar sahne aldı. Festival 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festivalde sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, tiyatro oyunlarından söyleşilere birçok etkinlik halkla buluşuyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin birinci gününde, Oğuzhan Koç, Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Sevilen şarkılarını söyleyen Koç'a, konsere katılanlar da eşlik etti.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Nurullah Akçayır, "Yürekten Dile Türküler" konseri verdi. Meali Sema Anlatımlı Sema Mukabelesi ise Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde Erzurumlular ile buluştu.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ise Erol Ergani, Mustafa Aydın, Ali Serhati ve Aşık Emircan sahne aldı.

Yazar Altay Cem Meriç, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde keyifli bir söyleşiye imza attı.

Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Konferans Salonu'nda Zekiye Çomaklı, "Geçmişten Bugüne Oyalarımız" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Festival, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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