Erzurum Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Anıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü için sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakanlık, milli mücadelenin sembolü olan kongrenin anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını rahmetle andı.

Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Mücadelemiz için büyük önem taşıyan Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık iradesi ve vatan sevgisi, her daim en büyük güç kaynağımızdır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, milletimizin birlik ve beraberliğinin, azim ve kararlılığının en yüce göstergesidir. Geleceğimizin teminatı ve bağımsızlığımızın simgesi olan bu büyük mirasa sahip çıkmak, en kutsal görevimizdir."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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