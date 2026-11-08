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Erzurum kent merkezinde yoğun kar yağışı Cumhuriyet Caddesi'nde trafiği aksatıyor

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Erzurum kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış yolları ve kaldırımları beyaz örtüyle kaplarken Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğu oluştu, bazı çocuklar kızak ve poşetlerle kaydı.

Erzurum kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağış, etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı yolları ve kaldırımları beyaz örtüyle kaplarken, bazı vatandaşlar ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kar nedeniyle yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen bazı çocuklar kızaklarıyla, bazıları da poşet ve karton parçalarının üzerinde kayarak tatilin tadını çıkardı.

Kaynak: AA
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