Erzurum Kara Yoluna Çığ Düştü

Güncelleme:
Bayburt-Erzurum kara yoluna düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.

BAYBURT- Erzurum kara yoluna çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'ne yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Kara yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyüne araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
