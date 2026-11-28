Erzurum Horasan'da 10 kurtluk sürü köye indi! İlçe merkezine 700 metre mesafedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyüne yaklaşık 10 kurttan oluşan bir sürü indi. İlçe merkezine 700 metre mesafedeki köyün sokaklarında dolaşan kurtlar, bir ağılın güvenlik kamerasına yansıdı.
Oktay POLAT / Erzurum, ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş köyüne kurt sürüsü indi.
İLÇE MERKEZİNE 700 METRE UZAKTA
Horasan ilçe merkezine 700 metre mesafede bulunan Aktaş köyüne yaklaşık 10 kurttan oluşan sürü indi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Köy sokaklarında gezen kurt sürüsünün görüntüsü bir ağılın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı