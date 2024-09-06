Erzurum Havalimanı'na bomba ihbarı nedeniyle zorunlu iniş

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular ve mürettebatın sorunsuz şekilde tahliye edildiğini ve Erzurum Havalimanı'nın güvenlik nedeniyle saat 21.00'e kadar trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini ve Erzurum Havalimanı'nın güvenlik nedeniyle saat 21.00'e kadar trafiğe kapatıldığını X hesabından duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15: 38'de acil durum çağrısında bulunmuştur.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16: 38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."