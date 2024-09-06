Üye Girişi
Haberler

Erzurum Havalimanı'na bomba ihbarı nedeniyle zorunlu iniş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hindistan'dan Almanya'ya giden bir yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığını ve yolcuların sorunsuz şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Havalimanı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular ve mürettebatın sorunsuz şekilde tahliye edildiğini ve Erzurum Havalimanı'nın güvenlik nedeniyle saat 21.00'e kadar trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini ve Erzurum Havalimanı'nın güvenlik nedeniyle saat 21.00'e kadar trafiğe kapatıldığını X hesabından duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15: 38'de acil durum çağrısında bulunmuştur.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16: 38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.

Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Erzurum Havalimanı Hindistan Havacılık Güvenlik Almanya Ulaşım Güncel Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? EXXEN canlı izle! (GALLER TÜRKİYE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle! TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu? Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (GALLER TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galler Türkiye maçı nereden izlenir? Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne? Galler Türkiye maçı ilk 11'i! Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor?
title