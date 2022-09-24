Erzurum haberleri | Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi'ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Sürücülerden Burhan Demir, "Çok sıcak geçen bir yaz sonrası havaların aniden soğumasıyla birlikte gelen kar bizler için büyük bir sürpriz oldu." dedi.