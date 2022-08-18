Erzurum'da gece saatlerinde 3.7'lik sarsıntı korkuttu Güncel Haberler Erzurum haber: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Erzurum'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci İçişleri Bakanlığı Erzurum Deprem AFAD Güncel Haberler

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